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Ahmet Kural çapkınlık turunda

Oyuncu Ahmet Kural, çapkınlıkta sınır tanımıyor. Neredeyse her gece İstanbul'un altını üstüne getiren oyuncu, önceki akşam iki güzelle sabahladı. Kural kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi.

Magazin / 6 Şubat 2017 Pazartesi 09:32
Ahmet Kural çapkınlık turunda

Düğün Dernek ve Çalgı Çengi film serileriyle şöhretin zirvesine tırmanan Ahmet Kural, önceki gece eğlence turuna çıktı. Karaköy’de bulunan bir mekâna yalnız gelen Kural, ilerleyen saatlerde iki güzelle yakınlaştı. Bir süre sonra samimiyeti ilerleten üçlü sabaha kadar dans edip eğlendi. Mekândan Ahmet Kural’ın uyarısı üzerine ayrı ayrı çıkan iki güzel, Asmalımescit’te tekrar oyuncuyla buluştu.

“SİZDEN BİZE RAHAT YOK MU?”
Kural, buluştuğu güzellerle bu kez soluğu bir büfede aldı. Dört adet puro satın alan ve yürüyerek Soho Otel’e giden üçlü, bir anda karşılarında gazetecileri görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Sözcü'nün haberine göre; Kendilerini görüntüleyen muhabirlere tepki gösteren Kural, “Sizden bize rahat yok mu?” diyerek bağırdı. Üçlü geceyi otelde sonlandırdı.

Ahmet Kural


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