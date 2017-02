Ve Asena Atalay sessizliğini bozdu

Asena Atalay, geçen ay Şükran Ovalı'yla nikah masasına oturan eski eşi Caner Erkin hakkında 451 bin liralık icra takibi başlatmıştı.



Dün ise, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in itirazı üzerine Asena'nın başlattığı icranın durdurulmasına karar verildi.



ASENA İLK KEZ KONUŞTU

Oğulları Çınar'ın bir yıllık gideri karşılığında bu parayı talep eden Atalay'a Beşiktaşlı futbolcunun yanıtı sert olmuştu. Erkin, hem oğullarının velayetini almak için dava açacağını söyledi hem de eski eşini ihanetle suçlamıştı. Atalay, o ağır ithamlar sonrası “Magazin D” programından Mert Doğan'a konuştu:



'Hiçbir zaman paraya bağlı, parayı çok seven biri olmadım. Gerektiği kadar hayatımızda oluyor, gidiyor.'



Ama icra takibi haberleri nedeniyle şu an fazlasıyla para seven biri gibi gözüküyorsun. Bu seni rahatsız etmiyor mu?



'Özel hayatımla ya da hakkımda çıkan haberlerle alakalı konuşmamayı tercih ediyorum. Çok küçük bir hayatım var; eşim dostum, ailem... Mutluyuz. Ben çok genç yaşta evlenip bir şekilde bu dünyaya dahil oldum. Bu durumda ister istemez de insanlar sizin hakkınızda söz sahibi oluyor. Herkes çıkıp hakkınızda bir şeyler konuşuyor. Bense “Hayatım beni ilgilendirir” diyorum. Çıkıp açıklama yapma zorunluluğunda hissetmiyorum kendimi. Vicdanım çok rahat. Tekrar ediyorum; parayı sevmiyorum. O kadar netim. Kendim için hiçbir isteğim yok. Zaten bunlar olması gereken şeyler.'



