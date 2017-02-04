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Erdal Beşikçioğlu'ndan Arda Turan yorumu

Hürriyet'ten Hakan Gencaz'ya konuşan Erdal Beşikçioğlu, Arda'nın referandum kararı için " Sen bu ulusa mal olmuş bir futbolcusun. Bir taraf olmanın manası yok." dedi.

Magazin / 4 Şubat 2017 Cumartesi 02:44
Erdal Beşikçioğlu'ndan Arda Turan yorumu

Son dizisinde referandumda "Hayır" algısı yaratmaya çalışan Erdal Beşikçioğlu milli yıldız Arda Turan'a tepki gösterdi.

İşte Beşikçioğlu'nun o sözleri;

Ülkenin gündeminde referandum var. Tabii bir de sanatçıların çektikleri ‘evet-hayır’ videoları. Beşikçioğlu geçen hafta, referandumda evet diyeceğini açıklayan Arda Turan’ı etiketleyerek, “Evette hayır mı suçlu yoksa hayırda evet mi suçlu düşünün bunu” demişti. Paylaşımını şöyle açıklıyor: “İdeolojik akıllara çok fazla alet olmamak gerek. Biz 70 milyonun sevdiği insanlarız. Bir taraf olmak ya da bir tarafa alet olmak doğru değil. Twitter’da paylaştığım metin, Georg Büchner’in yazdığı, ‘Woyzeck Masalı’ndan bir alıntı. ‘Evette hayır mı suçlu yoksa hayırda evet mi suçlu düşünün bunu’ diyerek aslında bu ortama bizi sürükleyen durumu bir kez daha değerlendirin’ diyorum. Yani evet ve hayırlarla toplumu ayrıştırmayınız”.

“Peki neden Arda Turan’ı etiketlediniz”
“Sen bu ulusa mal olmuş bir futbolcusun. Bir taraf olmanın manası yok. Arda’yla sohbet etmiş, sohbetinden hoşlanmış bir adamım... Evetçi, hayırcı diye ayrışacak mıyız? Bu süreçte insanlar, siyasilerin anlattıklarını dinleyip ona inansınlar, sonra da kendilerine göre ‘evette hayır mı suçlu, hayırda evet mi suçlu’, bu süreci değerlendirsinler.”

Erdal BeşikçioğluArda TuranReferandum


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