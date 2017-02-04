Burcu Esmersoy: Çocuk istedi ayrıldık

Önceki gün Yılmaz Erdoğan’ın “Münaşaka” gösterisini izlemeye giden ve şov öncesinde soruları yanıtlayan Esmersoy, konuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: “Ben evlilik ve çocuk konusunda çekincesi olan bir insanım. Onun da böyle isteği olduğu için anlaşarak ayrılmak zorunda kaldık. İhanet iddiası ikimizi de üzdü.”







ARDA’YLA KÜS DEĞİLİZ

Sunucu, gittiği mekanda Arda Turan’ı görünce kapıdan döndüğü haberleri sorulunca da şu açıklamayı yaptı: “Küslüğümüz yok. Hatta eskisinden çok görüşüyoruz. Bir ara ikimizin de ilişkisi vardı, pek görüşemedik.”









