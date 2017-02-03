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Nihat Doğan'dan çok sert 'Mahsun Kırmızıgül' açıklaması

Son filmi Vezir Parmağı iki ilçede belediye başkanlarınca yasaklanan Mahsun Kırmızıgül paylaştığı bir videoyla sessizliğini bozdu. Mahsun Kırmızıgül'ün video açıklaması şoke etti. Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Nihat Doğan, Kırmızgül'e canlı yayında çok sert çıktı.

Magazin / 3 Şubat 2017 Cuma 10:00
Nihat Doğan'dan çok sert 'Mahsun Kırmızıgül' açıklaması
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Filmi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Mahsun Kırmızıgül 'Vezir Parmağı' ile ilgili suçlamalara yanıt verdi. Son filmi Vezir Parmağı iki ilçede belediye başkanlarınca yasaklanan Mahsun Kırmızıgül paylaştığı bir videoyla sessizliğini bozdu.

Kırmızıgül'ün şok açıklamaları, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında tartışıldı.

İşte Doğan'ın o açıklamaları:

'Biz tweetini haberleştirdik diye 'Benim adımı konuşmayın' dedi, bize yasak getirmeye çalıştı. Bir de bana 100 bin TL tazminat davası açıyor. Sevgili Mahsun önce sen kafandaki paradoksu kaldır.

O Yasemin Hanım'a da söyle seni filminin gişe yapmamasının nedeni ben değilim, senin kendindir. Dün akşamdan beri telefonuma 500 tane mesaj geldi. Anama, bacıma küfrediyorlar. Ben kimin küfür ettirdiğini biliyorum. Beni böyle 3-5 küfürle dizayn edemezsiniz. Sizin ağababalarınız beni dizayn edememiş. Sizin o filmlerinizde meşrulaştırmaya çalıştığınız o Pensilvanya'daki şarlatana biz diz çökmemişiz. Burada 3-5 tane soytarıya müptezele telefonla küfrüne diz çökmeyiz.'

PensilvanyaSöylemezsem OlmazTazminat DavasıMahsun KırmızıgülNihat Doğan


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