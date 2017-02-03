İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi

Burcu Esmersoy, Tuna Aksu'yu çabuk unuttu! Güzel sunucu Etiler'de Can isimli bir işadamıyla yemek yedi.



kili, kapıdaki basın mensuplarını atlatmak için servis taktiği uyguladı. Esmersoy mekândan işadamının gönderdiği özel şoförlü ciple ayrıldı.



Ünlü sunucu soruları, “Bir arkadaşım nezaketen beni eve kadar göndermek istedi” diyerek geçiştirdi.







RUMELİHİSARI'NDA BULUŞTULAR



Esmersoy'u Levent'teki bir mekâna bırakan araç daha sonra Etiler'e dönüp bu kez işadamını aldı.







Levent'e doğru seyir halindeyken muhabirlerin kendilerini takip ettiğini anlayan işadamının şoförü Bebek yoluna sapıp gazetecileri atlatmaya çalıştı. Kovalamaca, işadamının Rumelihisarı'nda bir siteye girmesiyle son buldu. İlerleyen saatlerde Esmersoy da siteye geldi.











Arda Turan ile Burcu Esmersoy karşılaşınca...