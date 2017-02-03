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Demet Akalın'ndan Aleyna Tilki'ye yanıt

Aleyna Tilki'ye ilk çıktığı dönemler destek olan Demet Akalın, bir süre sonra Tilki'ye tepki göstermeye başladı.

Magazin / 3 Şubat 2017 Cuma 03:14
Demet Akalın'ndan Aleyna Tilki'ye yanıt

Geçtiğimiz günlerde açıklama Demet Akalın, 'Aleyna 'Basit insanların çok fanı olur' şeklinde bir söz etti. Onun bu lafı beni sinirlendirdi. Daha 16 yaşında küçük bir kız böyle bir lafı nasıl söyler? Çok kızdım, artık Aleyna'yı dinlemiyorum.' demişti.

DEMET AKALIN'A GÖNDERME YAPTI

Bu sözlerin hemen ardından Alyena Tilki Instagram hesabında yaptığı paylaşımla adeta Akalın'a gönderme yaptı.

Aleyna Tilki, kendisine ağır sözlerle yüklenen Demet Akalın'a Instagram hesabı üzerinden, 'Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz!' dedi.



DEMET AKALIN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Demet Akalın, şarkıcı Aleyna Tilki ile arasındaki atışmayla ilgili 'Aleyna Tilki, 16 yaşında böyle ise 30 yaşında ne olur? Saygısızlığa tahammülüm yok' dedi.

AleynaInstagramŞarkıcıDemet Akalın


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