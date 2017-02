Amerika'da Tarkan'a yoğun ilgi

New York'ta Manhattan Center Stüdyoları'nda bulunan Hammerstein konser salonunda 2-3 Mart tarihlerinde, Los Angeles şehir merkezindeki The Novo'da da 5 Mart'ta konser verecek Tarkan için Amerika'da hazırlıklar başladı.



BİLETLER 250 DOLAR



Konserlerin VIP biletleri şimdiden tükenirken, New York'taki taksiler Tarkan'ın reklam afişleriyle donatıldı.



Konserin biletleri en düşüğü 80, en yükseği 250 dolardan satışa çıkarıldı.