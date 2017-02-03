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Amerika'da Tarkan'a yoğun ilgi

Megastar Tarkan’ın Amerika’da vereceği konserler öncesinde New York’taki taksiler ünlü şarkıcının reklam afişleriyle donatıldı.

Magazin / 3 Şubat 2017 Cuma 15:34
Amerika'da Tarkan'a yoğun ilgi

New York'ta Manhattan Center Stüdyoları'nda bulunan Hammerstein konser salonunda 2-3 Mart tarihlerinde, Los Angeles şehir merkezindeki The Novo'da da 5 Mart'ta konser verecek Tarkan için Amerika'da hazırlıklar başladı.

BİLETLER 250 DOLAR

Konserlerin VIP biletleri şimdiden tükenirken, New York'taki taksiler Tarkan'ın reklam afişleriyle donatıldı.

Konserin biletleri en düşüğü 80, en yükseği 250 dolardan satışa çıkarıldı.


Tarkan TevetoğluManhattanLos Angeles


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