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Kerimcan Durmaz fiyatını arttırdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen olan Kerimcan Durmaz'ın 2 saatlik ücreti dudak uçuklattı...

Magazin / 2 Şubat 2017 Perşembe 19:52
Kerimcan Durmaz fiyatını arttırdı

15 bin TL karşılığında sahne alan fenomen, moda programında yaptığı jüri üyeliğiyle popülerliğini arttırınca 2 saatlik performans için kaşe bedelini 25 bin TL'ye çıkardı.

Kerimcan Durmaz'ın 2 saatlik ücreti dudak uçuklattı. Durmaz ayrıca Samsun'da uğradığı saldırı sonrasında da Marmara ve Ege Bölgesi dışında çalışmama kararı aldı.

Gaziantep'te bulunan bir mekândan 35 bin TL teklif alan Durmaz, bunu kabul etmedi.

FenomenEge BölgesiSaldırı


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