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Nihat Doğan hüngür hüngür ağladı!

Nihat Doğan canlı yayında göz yaşlarına boğuldu. Nihat Doğan kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Magazin / 14 Şubat 2017 Salı 01:42
Nihat Doğan hüngür hüngür ağladı!
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Nihat Doğan kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Güncel konularla ilgili yaptığı ilginç çıkışlarla adından söz ettiren Nihat Doğan, yorumculuk yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Ahmet Kaya'nın 'Doğum Günü' şarkısı eşliğinde stüdyoya pasta getirilirken, ünlü türkücünün sevgilisi Selen Yakıcı da stüdyoya geldi.

Doğum GünüNihat Doğan


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