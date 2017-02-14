Nihat Doğan hüngür hüngür ağladı!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Nihat Doğan kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.



Güncel konularla ilgili yaptığı ilginç çıkışlarla adından söz ettiren Nihat Doğan, yorumculuk yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.



Ahmet Kaya'nın 'Doğum Günü' şarkısı eşliğinde stüdyoya pasta getirilirken, ünlü türkücünün sevgilisi Selen Yakıcı da stüdyoya geldi.