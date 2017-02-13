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Murat Boz çıldırdı! O iddialara cevap verdi

Bir Twitter kullanıcısı, Murat Boz’un kendisiyle DM'den tartıştığını iddia etti. Konuyla ilgili Murat Boz’dan sert bir açıklama geldi.

Magazin / 13 Şubat 2017 Pazartesi 22:20
Murat Boz çıldırdı! O iddialara cevap verdi

Ünlü şarkıcı Murat Boz, bir Twitter kullanıcısının kendisiyle ilgili ortaya attığı iddialara sert bir dille cevap verdi. Asılsız olayla ilgili çıkan haberleri de eleştirdi.

Resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir duyuru yapan Murat Boz, DM'den(direkt mesaj) tartışma yaşandığına ilişkin uydurma haberlere isyan etti.

İşte o açıklama:
“Sosyal medyada serbestçe atıp tutan bir sosyopatın uydurduğu ve yalan olduğu apaçık belli olan bir mesajı gerçek sanıp hakkımda uydurma haberler yayanlara yazıklar olsun! Yalan haber üreten ve yayan hasta kişiliklerden uzak durun lütfen.

Murat BozTwitterŞarkıcı


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