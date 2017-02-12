Mustafa Ceceli: Yeni sistem Türkiye'yi özgürleştirir

Mustafa Ceceli, Sabah gazetesine referandum hakkında konuştu.



Referandumda 'evet' tercihinin nedenlerini açıklayan Ceceli, yeni sistemin Türkiye'yi özgürleştireceğini söyledi.



Ceceli, 'Bence yeni anayasa Türkiye'yi çok daha güçlendirecek. İleriye dönük olarak önümüzü açacak. Biz tahmin edildiği gibi özgür değiliz.' ifadesini kullandı.



Röportajın o bölümü şu şekilde:



Paylaştığınız videoda 'Güçlü bir Türkiye için ben de varım' diyerek referandumla ilgili düşüncelerinizi dile getirdiniz. Neler söyleyeceksiniz?



Cumhurbaşkanlığı sekreteri Hasan Doğan bana bir videoyla düşüncemi sordu. Benim düşüncem şu: Ben darbe anayasasıyla yönetilmek istemiyorum. Bugüne kadar hangi yönetim halka 'Biz yeni bir anayasa yaptık, siz ne diyorsunuz?' diye sordu. Bir vatandaş olarak fikrimin sorulması hoşuma gidiyor. Bir vatandaş olarak beni kaale aldıklarını düşünüyorum. Bu işe destek verip vermeme kısmını da ise okursun anayasayı, isteyip istememe konusunda kendine bir yön çizersin. Değişiklikleri takip ettim. 'Sizi kan dökmeye itenlere değil, özgürce sandığa gidip iradenizi ortaya koymanızı sağlayan kişilere itibar edin' dedim.



Videonun ardından eleştiriler de aldınız. Bunlara nasıl cevap vereceksiniz?



Ben siyasetçi değilim, sadece fikrimi ifade ettim. Evet ya da hayır demek herkesin özgür iradesidir. Demokrasiden söz ediyorsak kimsenin tercihini eleştiremeyiz. Ülkeyi, insanları fikri olarak ikiye bölmeye çalışıyorlar. Birileri evet desin, birileri hayır desin; çatışsınlar istiyorlar. Neden çatışalım? Herkesin kendi düşüncesidir, saygı duyarız. Zaten referandum da bu saygıyı ortaya koyan bir göstergedir. Ülkemizin geleceği için faydalı olacağını düşünüyorum. Vatandaşların sağduyulu olması gerekiyor. Bizler açık olarak düşüncemizi söyledik. Ama fikirlerimizi söyledikten sonra hemen tacize uğruyoruz, sosyal medyada linç kampanyası başlıyor. Açık söyleyeyim; umurumda değil, ne yazdıklarını okumadım bile, istediklerini yazabilirler. Ben karşımdaki kişileri düşüncelerinden ötürü eleştirmiyorum.



Sizce yeni anayasayla birlikte neler değişecek?



Sistem olarak bizleri daha özgürleştireceğini düşünüyorum. Ben hukukçu değilim, işletme mezunuyum ama bir vatandaşım. Anayasadaki her bir hamle beni ilgilendirir. Benim de 5 yaşında bir çocuğum var. Bu anayasa onlar için zaten. Yarın reşit olduklarında onları nasıl bir Türkiye bekleyecek? İşte uzun vadeli planlar budur. Benim beklentim bu maddelerin herkese anlatılması. Bizler hukukçu değiliz, o dili anlayamayabiliriz. Yetkili kişilerin en anlaşılır haliyle, en sade haliyle 'Bu madde budur, şimdi buna çevriliyor' diye sabırla anlatmaları gerekiyor. Buradaki sorumluluk sadece bir düşüncenin arkasında gitmek değil; bu tarihi bir sorumluluk. Bu özgürlüğü sana devlet vermiş; 'Sandık koyacağım, iki seçenek var, kararını ver' diyor. Burada insanlara neye evet, neye hayır demeleri gerektiğini özellikle anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada bizim hayatımızı ilgilendiren bir konu var.



'Güçlü bir Türkiye için ben de varım' demenizin nedenini nasıl açıklarsınız?



Bence yeni anayasa Türkiye'yi çok daha güçlendirecek. İleriye dönük olarak önümüzü açacak. Biz tahmin edildiği gibi özgür değiliz. Her taraftan abluka altına alınmışız; fiziki olarak da, fikren de. Birtakım dayatmalar içindeyiz. Özgürleşip daha da güçleneceğimizi düşünüyorum. Millileşmeyi düşünmek, dışa bağımlığı azaltmak gibi çalışmaların artık lafta kalmamasını da sağlayacak. Bu dileklerimiz bazı bağlayıcı kurallar nedeniyle gerçekleşemiyor. Birtakım anlaşmalara takılıp kalıyoruz. Bu, Türkiye'nin gerçek anlamda özgürleşmesi demek. Tüm dünyayla daha el ele, kol kola olabileceğimiz bir fırsat var. Bizi demokratik olarak daha da ileriye taşıyacağını düşünüyorum.



