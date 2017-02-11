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Hadise'nin romantik gecesi

Hadise ile gizemli erkek arkadaşının İstanbul turu, objektiften kaçmadı. İkilinin samimiyeti, akıllarda soru işareti yarattı.

Magazin / 11 Şubat 2017 Cumartesi 03:09
Hadise'nin romantik gecesi

Hadise, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla İstanbul turundaydı. İlk olarak Etiler Fenix'e giden ikili, görüntü vermemek için yemek sonrası mekanı farklı kapılardan terk etti. İkilinin sonraki durağı Lucca oldu

AYRI AYRI ÇIKTILAR

Hadise ve arkadaşı, 1 saat aradan sonra Bebek'te buluştu. Gizemli arkadaş, ünlü şarkıcıyı heyecanlı bir şekilde karşılayıp öpücüğe boğdu. İkili, oradan da sabaha karşı yine ayrı ayrı çıktı.

GizemliEtiler


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