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Ayşe Ersayın'ın cenazesinde gözlerden kaçmayan görüntü

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Ayşe Ersayın'ın cenazesinde Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan, yan yana gelmemek için akla karayı seçti.

Magazin / 10 Şubat 2017 Cuma 10:42
Ayşe Ersayın'ın cenazesinde gözlerden kaçmayan görüntü

ezen Aksu, Nilüfer ve Bülent Ersoy'un da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin klip yönetmeni Ayşe Ersayın, son yolculuğuna uğurlandı. Bülent Ersoy, küs olduğu Ajda Pekkan'la karşılaşmamak için akla karayı seçti.

AJDA PEKKAN'IN EVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Birçok ünlü ismin klip ve TV programlarını yöneten Ayşe Ersayın (63) çarşamba sabahı sıkı dostu Ajda Pekkan'ın Bahçeköy'deki evinde kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmişti.



YAN YANA GELMEDİLER

Bülent Ersoy 3.5 yıldır konuşmadığı Ajda Pekkan ile cenazede yan yana gelmemek için akla karayı seçti.

AJDA PEKKAN'IN GİTMESİNİ BEKLEDİ

'Diva', Merdivenköy Mezarlığı'nda Ayşe Ersayın defnedilirken VIP minibüsünden inmedi. Ajda Pekkan'ın gitmesini bekledi. Sonra Ayşe Ersayın'ın kabri başında dua etti.



AJDA PEKKAN DAVAYI KAZANMIŞTI

Ajda Pekkan, 2013'te kendine 'Ucube' ve 'Hödük' diyen Bülent Ersoy'u mahkemeye vermiş, davayı kazanmıştı.


Ayşe Ersayın son yolculuğuna uğurlandı

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