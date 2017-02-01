Mustafa Ceceli: Cezayı hak ettim

Mustafa Ceceli, 7 Şubat'ta çıkacak 14 şarkılık albümünün ilk klibini İrem Derici'yle düet yaptığı ‘Kıymetlim' adlı şarkıya çekti. İkili, önceki gün klip tanıtımı için basın mensuplarıyla buluştu.



Derici'yle dostluklarının çok eskiye dayandığını belirten Mustafa Ceceli, “İrem'le etle tırnak gibiyiz. Ama klipte tutkulu bir aşk anlatılıyor.



Bazı sahneleri Avrasya Tüneli'nde çekerek bir ilke imza atmış olmamız da birlikteliğimizi özel kılıyor” dedi.







İrem Derici ise duygularını, “Hacım ile aynı klipte oynamak benim için büyük bir onur oldu. Bana kalırsa yılın düeti oldu” cümleleriyle dile getirdi.







‘Cezayı hak ettim'



Geçtiğimiz günlerde İstanbul trafiğinde polisten ve kontrol noktasından kaçtığı için ceza yiyen Mustafa Ceceli, bu konuyla ilgili şunları söyledi:







“Sanatçı olduğum için bir an arkamda polis ve muhabirlerin araçlarını görünce tedirgin oldum. Kameralar indi, ben de hemen uzadım. Tabii polisten kaçmam doğru değildi. Cezayı hak ettim ve yedim. Arabada dostlarıma sürekli şarkı dinletirim, o anlardan biriydi. Ama kaçarak hata yaptm. Gelinen noktada albümün reklamı gibi oldu sanki. Konuyu farklı yerlere çekmek doğru değil.”







