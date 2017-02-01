Arda Turan ile Burcu Esmersoy karşılaşınca...

Mayıs 2015'te Arda Turan, Aslıhan Doğan ile aşk yaşamaya başlayınca ikilinin dostluğu sekteye uğradı. O günlerde Esmersoy, 'Arda benim omuzunda ağladığım biri. Aramızdaki ilişki aşktan büyük. dostluk dediğin beklemek ve sana döndüğünde kollarını açmaktır' açıklaması yaptı.



Arda Turan, sosyetik sevgilisi Aslıhan Doğan'dan, Burcu Esmersoy da 1,5 yıl aşk yaşadığı Tuna Aksu'dan ayrıldı ancak ikilinin arası düzelmedi.







Arda Turan geçen hafta İstanbul'daydı. Posta'da yer alan habere göre; Emirgan'daki bir mekanda eğlenirken mekana Burcu Esmersoy da geldi.







Burcu Esmersoy, ünlü futbolcuyu görünce kulüpten apar topar ayrıldı. Arda Turan bu duruma gülüp geçti. Gece yarısı ayrılırken de valelere 300 euro yani yaklaşık 1300 TL bahşiş verdi.



