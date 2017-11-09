Ziynet Sali utandı

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, önceki akşam besteci Zeki Güner'le yemeğe çıktı. İkili, Arnavutköy'deki balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Güner, çıkışta yanlarına gelen çiçekçiye 300 lira verip bir demet çiçek aldı ve Sali'ye verdi.



AŞKINI İLAN ETTİ



Ünlü besteci, “Hissettiğini söylemeli insan; 7 senedir kendisine aşığım. Türkiye'de birçok kişiye beste yazıyorum ama sadece Ziynet'e karşı bir şeyler hissediyorum. Türkan Şoray gibi kadın kendisi.” dedi.



Sali ise bu sözler karşısında utangaç tavırlar sergiledi.