Vatan Şaşmaz cinayetinde otopsi raporundan çıkan şok detay

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın ölümü ile ilgili ayrıntılı otopsi raporunda şok detaylar ortaya çıktı. Rapora göre Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in kanında kırmızı reçete ile satılan ilaç ile yüksek oranda alkol çıktı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Filiz Aker'in ayrıntılı otopsi raporu savcılık dosyasına girdi.



ALKOL VE KIRMIZI REÇETELİ İLAÇ



Ünlü sunucu ve dizi oyuncusu Vatan Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden eski manken Filiz Aker'in detaylı otopsisi tamamlandı. Aker'den alınan doku ve kan numunelerini tetkik eden Kimya İhtisas Kurulu uzmanları Aker'in kanında yüksek oranda Alkol ve kırmızı reçete ile satılan psikiyatri ilaçlarının etken maddelerinin bulunduğunu tespit etti. Ayrıntılı rapor savcılığa gönderildi.

