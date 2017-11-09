Ünlü oyuncudan şok iddia: Uyurken tecavüz etti!

Şu sıralar Hollywood dünyasında taciz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Yapımcı Harvey Weinstein ve ünlü aktör Kevin Spacey hakkında ortaya çıkan taciz haberlerine yeni bir isim daha eklendi.



ABD'li oyuncu Kristina Cohen (27), genç kızların sevgilisi aktör Ed Westwick (30) tarafından 3 yıl önce tecavüze uğradığını iddia etti.



İtirafı yapmasında son zamanlarda ortaya çıkan taciz haberlerinin etkisi olduğunu söyleyen Cohen, yaşadıklarını şöyle anlattı:



'O dönemki sevgilim ile Ed arkadaştı. Bir akşam Ed Westwick'in evine gittik. Yemekten sonra misafir odasında uzandım, uyumuşum. Uyandığımda Ed üzerimdeydi. Durmasını söyledim ama güçlüydü. Mücadele ettim ama eliyle yüzümü kapattı ve bana tecavüz etti. Erkek arkadaşımın bundan haberi vardı. 'Eğer konuşursan kariyerin biter' dediler. Çok zor bir dönemden geçtim, tecavüz sonrasında ağır bir depresyona girdim.'



'İDDİALAR YALAN'



Ed Westwick, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kristina Cohen'i tanımadığının altına çizen oyuncu, söz konusu iddianın gerçekleri yansıtmadığını ve asılsız olduğunu belirtti.