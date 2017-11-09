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Sinem Kobal'a kötü haber!

Uzun bir aradan sonra tekrar ekranalara geri dönen Sinem Kobal'ı şoke eden karar.

Magazin / 09 Kasım 2017 Perşembe 18:00
Sinem Kobal'a kötü haber!

Show TV, geçen hafta sadece 2 bölüm yayınladığı 'Yüz Yüze' dizisine düşük reytinglerinden dolayı 1 ay ara verme kararı almıştı.

Bu sürede başrolünü Birkan Sokullu ve Sinem Kobal'ın paylaştığı dizinin senaryosu yeniden revize edilecek ve bir dizi değişiklik yapılacaktı. Ancak akşam saatlerinde flaş bir gelişme oldu. Kanal yönetimi 'Yüz Yüze'ye devam değil, tamam' dedi ve büyük umutlarla başlanan projeyi bitirme kararı aldı.

Sinem KobalBirkan Sokullu


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