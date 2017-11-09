Emre Belözoğlu'dan eşine 3.1 milyonluk hediye!

Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'nun eşi Tuğba Belözoğlu üçüncü çocukları Leyla'yı doğurdu.



ŞİMDİ DE YAT ALDI



Emre Belözoğlu eşine ilk iki doğum sonrası Kanlıca'da 2.5 milyon dolara villa almıştı. Üçüncü bebek için de 800 bin dolara Azimut marka yat aldı. Bir süredir yat isteyen Tuğba Belözoğlu'nun bu jest karşılığında havalara uçtuğu söyleniyor.



2009 yılında evlenen Emre-Tuğba Belözoğlu'nun Ömer Akif isminde bir oğulları, Zeynep Neda isminde de bir kızları var.





