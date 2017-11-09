Ebru Şallı: Mağdur oluyorum

Ünlü manken Ebru Şallı, önceki gün Nişantaşı'ndaki City's AVM'deydi. Evli iş adamı Uğur Akkuş'la yaşadığı ilişkiyle gündem olan Ebru Şallı, alışveriş yaparken görüntülendi.



Ünlü manken, sevgilisi Uğur Akkuş'un evliliğiyle ilgili sorulara yanıt vermek istemedi:



“Ben işimle, gücümle, çocuklarımla meşgulüm. Bu konuyla ilgili konuşma hakkım yok. Ben konuların çok dışındayım. Hiçbir şey bilgim dahilinde değil. Çıkan bu haberler beni mağdur ediyor.”