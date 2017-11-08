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Seren Serengil'den evlilik açıklaması

Magazin programı yorumcusu Seren Serengil, önceki gün annesi Nevin Teoman'la beraber Akmerkez'de görüntülendi.

Magazin / 08 Kasım 2017 Çarşamba 15:56
Seren Serengil'den evlilik açıklaması

Sözcü'de yer alan habere göre; Hande Yener ve Demet Akalın arasındaki polemikleri değerlendiren Serengil, “Demet başarılı işler yapıyor ve aile oldu. O yüzden Demet'i destekliyorum. Hande sürekli laf söylüyor, her konuşmasında Demet Akalın var” dedi.

'ÜNLÜLERİN HAKKI VAR'

AVM içinde taktığı gözlüğüyle dikkati çeken ünlü sunucu, “Bence bütün ünlülerin gözlük takmaya hakkı var. Gece, kapalı ortamlarda, AVM'lerde gözlük takmak zorundayız. Çünkü insanlarla olan göz temasından kaçınmak hakkımız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

EVLİLİK AÇIKLAMASI

Sevgilisi Özay Bakır'la henüz evlilik düşünmediklerini dile getiren Seren Serengil, 'Evlenme teklifi aldım, ama zaten aynı evde yaşıyorum. Yani bir farkı olmayacak. Annemden de onayı aldım. Yoğun programından dolayı daha öte bir tarihte düşünüyorum. Ama çocuk konusunda hayal etmek istemiyorum. Daha önce hayal ettim ama sonrasında üzüldüm, kısmetse olur' ifadelerini kullandı.

Hande YenerSeren SerengilDemet Akalın


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