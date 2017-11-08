Serdar Bilgili ve Özlem Uzan aşkı belgelendi!

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili'nin adı bir süredir, firari işadamı Hakan Uzan'la boşanma sürecinde olan Özlem Uzan'la anılıyordu.



İddialar karşısında sessizliklerini koruyan ikili önceki akşam Yeniköy'deki bir mekanda VIP odada baş başa yemek yedi.



İlerleyen saatlerde bir arkadaşlarının eşlik ettiği Uzan ve Bilgili, çıkışta flaşlar patlayınca panikledi.







Aynı karede ilk fotoğraf



Birlikte ilk kez görüntülenen ikili farklı yönlere giderek aynı karede fotoğraf vermemek için çabalasa da başarılı olamadı.







Bilgili, sinirli bir şekilde otomobiline binip tek başına gözden kaybolurken Uzan ve arkadaşı hızlı adımlarla caddeye yürüdü.







Soruları yanıtsız bırakan Uzan, çevirdiği taksiyle işadamının peşinden gitti.







Özlem Uzan, Hakan Uzan'la 2002 yılında evlenmiş, 2003'te oğulları Ata Kemal Muhammet'i dünyaya getirmişti.







Adabank'ı zarara uğrattığı için aranan eşinin yurtdışına kaçması sonrası Özlem Uzan da oğluyla Türkiye'yi terk etmişti. Geçen yıl sürpriz bir kararla Türkiye'ye dönen Özlem Uzan, eşi hakkında boşanma davası açmıştı. Çiftin davası halen devam ediyor.



