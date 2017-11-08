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Şaka gibi! Yeniden görüşmeye başladılar

Aylarca süren bir boşanma süreci yaşayan ve birbirleri hakkındaki ağır ithamlarıyla gazete manşetlerini süsleyen Bade İşçil ile boşandığı eşi Malkoç Süalp, yeniden birlikte.

Magazin / 08 Kasım 2017 Çarşamba 02:26
Şaka gibi! Yeniden görüşmeye başladılar

Bir erkek çocuk sahibi olan ikilinin geçmişte yaşadıkları kavgalara sünger çekerek yeniden görüşmeye başladığı ortaya çıktı.

SETİ ZİYARET ETTİ

MALKOÇ Süalp, geçtiğimiz hafta eski eşi Bade İşçil'i dizi setinde ziyaret etti. İkilinin keyifli bir şekilde sohbet ettikleri öğrenildi. İşçil ve Süalp'in barışmasında oğullarının etkili olduğu söyleniyor. Bu barış, sanat dünyasını şaşırttı.

Malkoç Süalp ve Bade İşçil kavgası bitmiyor

Bade İşçil


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