Şafak Sezer hayranlarıyla buluştu

3 Kasım'da vizyona giren ve 'Ketenpere' filmin başrol oyuncuları Sivas'ta alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu. İlk önce alışveriş merkezinin toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Şafak Sezer ve filmin diğer oyuncularıyla film hakkında bilgiler verdi.



Film için dostlardan hiç bir zaman olumsuz bir düşünce gelmeyeceğini, önemli olan seyircinin film hakkında ne düşündüğü olduğunu söyleyen Şafak Sezer,'Seyircimiz her sene hangi şeyi izlerse izlesin hep geçen senekini örnek vererek geçen sene yaptığımız filmi örnek vererek konuşur. Alışılmış bir seri var onun dışına çıktık güzel bir film yaptık. Bu filmin ana hikayesi bizim gerçek hayatımızdaki bazı kesitleri çok güzel anlatıyor. Keyifli, duygusal, anlamlı, ufak ufak mesajları olan bizim sektörün özellikle kendi içerisindeki mesajları anlatan bir film yaptık. Bizim sektörün içerisinde 7-8 milyona yakın oyuncunun var olduğunu söylüyorlar. Çünkü Türkiye'de herkes oyuncu olmak istiyor' dedi.



'Acımasız bir sektörün içerisindeyiz'



Acımasız bir sektörün içerisinde olduklarını ifade eden Sezer,'Rakiplerimiz çok kuvvetli. Biz şunu sorabilirler aynı kişilerle niye film yapıyorsunuz diye? Mutfak arkasında her 2-3 senede bir kavgalı, dövüşlü bir grup var. Ciddi kavgalar oluyor. Her 2 senede bir küsüp tekrar birleştiğimiz bir ekiple beraberiz. İşimizi gerçekten çok kavga ederek yapıyoruz. Komedinin iyi çıkması için. Biz eğlenmiyoruz, seyircinin eğlenmesini istiyoruz. Yılda iki saatlerini istiyoruz, bize önem vermelerini istiyoruz. Çünkü senaryolarımıza güveniyoruz. Başka işler yaptığımız zamanda daha yükseğe çıkacağımıza inanıyoruz. Sadece desteğe ihtiyacımız var. Lütfen sinemamıza gidiniz. Sinemamızı yalnız bırakmayın' diye konuştu.



Toplantının ardından Şafak Sezer ve filmin diğer oyuncuları alışveriş merkezi içerisine kurulan platformda hayranlarıyla buluştu. Ünlü oyuncuya hayranları yoğun ilgi gösterdi. Sezer, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekindi. Daha sonra Şafak Sezer ve beraberindeki diğer oyuncular hayranlarıyla birlikte filmi izledi.