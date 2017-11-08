Özge Ulusoy ilk kez konuştu

Altı yıllık sevgilisi Özge Ulusoy’la nisan ayında yollarını ayıran Hacı Sabancı, ünlü mankenin telefonunda kendisi hakkındaki mesajları görünce hemen ayrılık kararı aldığını açıklamıştı.



Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan İpek, dün bir açılışta Özge Ulusoy ile beraber olduğunu söyledi. Eski sevgilisi Hacı Sabancı'nın iddiaları nedeniyle Özge Ulusoy'un çok üzgün ve son derece bitik bir halde olduğunu ifade eden Bircan İpek, 'Özge'ye ben soru sormadan şunu sordu, 'Madem bu mesajları gördün, beni bıraktın, neden 7 ay sonra bunları açıkladın?' diye soruyor' dedi.



Ulusoy'un suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirten Bircan İpek, 'Ben böyle bir kız değilim. Sen annemi de beni de tanıyorsun dedi' ifadelerini kullandı.





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