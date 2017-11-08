Birce Akalay gözyaşlarına boğuldu

Bodrum'daki evinin merdivenlerinden düşerek beyin kanaması geçiren Dj Hasan Köseoğlu 17 günlük yaşam mücadesine yenik düşmüştü. Dün gece yarısı hayata gözlerini yuman Köseoğlu'nun cenazesi, ailesi, arkadaşları ve dostlarının gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurladı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, siyasi parti başkanları ve bazı kurum, kuruluş ve dernek üyeleri cenaze törenine katıldı.



Dj Köseoğlu'nun cenazesine ünlü oyuncu Birce Akalay da katıldı.



Yakın arkadaşı olduğu Köseoğlu'nın cenazesinde gözyaşlarına boğulan Akalay'ı aradaşları güçlükle sakinleştirdi. Törenin ardından Köseoğlu'nun cenazesi Karaburgaz mezarlığına defnedildi.



Öte yandan, Köseoğlunun ünlü televizyoncu Okan Bayülgen'in de kuzeni olduğu öğrenildi.

