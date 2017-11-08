Ayşe Arman, Ajda Pekkan'ın poposunu kıskandı

Ajda Pekkan'ın mutfakta çektirdiği fotoğraf Ayşe Arman'ında gündeminde.



Bugünkü köşe yazısında 'Ajda'nın popusu' başlıklı bir bölüm kaleme alan Arman, fotoğraf için 'şahane' yorumunda bulundu.



'Poposu özellikle dikkat çekiyor. Çok estetik duruyor.' ifadesini kullanan Arman, 'Nazar etmeyelim n'olur, çalışalım bizim de olur!!!!!' diye ekledi.







Yazının o bölümü şöyle:



GERÇEKTEN fotoğraf şahane.



71'i bırakın 31 yaşında bir kadın için de o fotoğraf şahane.



Görmüşsünüzdür, Ajda mutfakta yemek yapıyor.



Hem kariyer yaparım hem de yemek diyor.



Belli ki, insanları kendinden söz ettirmek istemiş, böyle bir hoşluk yapmış, mutfakta birilerine fotoğrafını çektirmiş.



Yan durmuş, bu, biliyorsunuz doğal photoshop, beden daralıveriyor.



Çok daha diri duruyor.



Ama benim dikkatimi çeken, Ajda'nınki çok sıkı bir beden.



Belli ki spor yapıyor.



Belli bu, proje bir vücut.



Üzerinde çalışılmış, uğraşılmış.



Emek verilmiş.



Ve başarılmış.



Poposu da özellikle dikkat çekiyor.



Çok estetik duruyor.



Yüzünü bilmiyorum.



Ama ne derseniz deyin, bu yaşta böyle olmak ve kendinden konuşturmak, bu enerjik, dinamik havayı yakalayabilmek... Bence süper!



Keşke herkes 70'lerinde Ajda gibi olabilse...



Nazar etmeyelim n'olur, çalışalım bizim de olur!!!!!



