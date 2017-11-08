Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ayşe Arman, Ajda Pekkan'ın poposunu kıskandı

Hürriyet yazarlarından Ayşe Arman, Ajda Pekkan'ın olay olan fotoğrafını yazdı.

Magazin / 08 Kasım 2017 Çarşamba 09:14
Ayşe Arman, Ajda Pekkan'ın poposunu kıskandı

Ajda Pekkan'ın mutfakta çektirdiği fotoğraf Ayşe Arman'ında gündeminde. 

Bugünkü köşe yazısında 'Ajda'nın popusu' başlıklı bir bölüm kaleme alan Arman, fotoğraf için 'şahane' yorumunda bulundu.

'Poposu özellikle dikkat çekiyor. Çok estetik duruyor.' ifadesini kullanan Arman, 'Nazar etmeyelim n'olur, çalışalım bizim de olur!!!!!' diye ekledi.



Yazının o bölümü şöyle:
 
GERÇEKTEN fotoğraf şahane.

71'i bırakın 31 yaşında bir kadın için de o fotoğraf şahane.

Görmüşsünüzdür, Ajda mutfakta yemek yapıyor.

Hem kariyer yaparım hem de yemek diyor.

Belli ki, insanları kendinden söz ettirmek istemiş, böyle bir hoşluk yapmış, mutfakta birilerine fotoğrafını çektirmiş.

Yan durmuş, bu, biliyorsunuz doğal photoshop, beden daralıveriyor.

Çok daha diri duruyor.

Ama benim dikkatimi çeken, Ajda'nınki çok sıkı bir beden.

Belli ki spor yapıyor.

Belli bu, proje bir vücut.

Üzerinde çalışılmış, uğraşılmış.

Emek verilmiş.

Ve başarılmış.

Poposu da özellikle dikkat çekiyor.

Çok estetik duruyor.

Yüzünü bilmiyorum.

Ama ne derseniz deyin, bu yaşta böyle olmak ve kendinden konuşturmak, bu enerjik, dinamik havayı yakalayabilmek... Bence süper!

Keşke herkes 70'lerinde Ajda gibi olabilse...

Nazar etmeyelim n'olur, çalışalım bizim de olur!!!!!

Ajda PekkanAyşe Arman


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar