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Ajda Pekkan sırrını açıkladı

Ajda Pekkan bu kez şarkılarıyla değil muazzam fiziğiyle gündeme geldi.

Magazin / 08 Kasım 2017 Çarşamba 14:29
Ajda Pekkan sırrını açıkladı

Dün sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla çok konuşulan Pekkan, formunu nasıl koruduğunu anlattı.

71 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkatlerini üzerine çeken Süperstar, Kanal D'ye şu açıklamaları yaptı:

'Hiç bir zaman güzel kadın figürü olmak istemedim.

Ama her zaman vücudumu korudum. Formda kalmak için genetik ve spor çok önemli.



Beslenmenize de önem gösterin ama yediklerinizi takıntı yapmayın.

Kebap da yiyin balık da... Spor insanı çok farklı kılıyor.

Bana bakın, beni örnek alın. Benim şimdiye kadar çoktan dert yanmam lazımdı ama öyle değil tutunacaksınız hayata, asılacaksınız. Çünkü sizden başka kimse yok.

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