Akademisyen ve siyasetçi Baskın Oran’ın üvey oğlu müzisyen ve DJ Hasan Köseoğlu, Bodrum’daki evinin merdivenlerinden düşerek beyin kanaması geçirmişti. Köseoğlu’nun 17 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
22 Ekim Pazar günü sabaha karşı Kumbahçe Mahallesi’ndeki evinde merdivenleri çıkarken düşüp başını çarpan DJ Hasan Köseoğlu ağır yaralanmıştı. Annesi tarafından merdivenlerde hareketsiz halde bulunan Köseoğlu, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alınmıştı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Köseoğlu ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı.17 gün boyunca yoğum bakımda kalan Köseoğlu dün gece hayatını kaybetti.
Köseoğlu ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in Bodrum’da işlettiği mekanında da zaman zaman DJ’lik yapıyordu.