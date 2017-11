Hacı Sabancı'dan Özge Ulusoy açıklaması: Özge için projeymişim

Eski sevgilisi Özge Ulusoy'un telefonundaki yazışmaları gören Hacı Sabancı, nefret ve hakaret içeren mesajlarla birlikte ayrılığın perde arkasını ilk kez HT Kulüp'ten Reşit Özet'e anlattı.



Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, altı yıllık model sevgilisi Özge Ulusoy'la geçtiğimiz nisanda yollarını ayırmıştı. Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy'un ilişkisinin bitmesiyle ilgili geçtiğimiz gün sosyal medyada bir dedikodu yayıldı.



İddiaya göre, Hacı Sabancı sevgilisi Özge Ulusoy'un telefonunu karıştırırken annesiyle yaptığı özel konuşmaların arasında annesi Arzu Sabancı hakkında ağza alınmadık küfürlerin olduğu mesajlaşmaları görmüş.







İlişkinin neredeyse başından beri Arzu Sabancı'nın kendisine tavır almasını hazmedemeyen Ulusoy'un annesine bu tavırlardan rahatsız olduğunu küfürlü bir dille ortaya koyduğunu gören Hacı Sabancı o an ilişkisini bitirme kararı almış.



‘YAZIŞMALARDA KÜFÜR VE NEFRET VARDI'



Bu iddiayla ilgili sadece HT Kulüp'e içini döken Hacı Sabancı, ilişkisine neden nokta koyduğunu anlattı: “Nisanın ilk haftası Londra'ya tatile gittik. Özge'nin uykusu geldiği için erkenden uyudu ben de normalde Özge'nin telefonuna bakmam ama o gün içimden bir ses bakmamı söyledi. Whatsapp mesajlarını görünce beynimden vurulmuşa döndüm.







Özge'nin, bir sırdaşıyla yaptığı ailem ve yakınlarım hakkında küfür, yalan ve hakaret içeren mesajlarını okudum. O an ayrılmaya karar verdim. Mesajların hiçbiri masumiyet içermiyordu.



Mesajlarda ‘Beni istemiyorlar, çok üzülüyorum' gibi şeyler yazmıyordu. Direkt, planlama, hakaret ve nefret içeriyordu. Yazışmaları okuyunca Özge'nin beni sevmediğini anladım. Aileme hakaret etmişti. Ben onun için bir projeymişim, meğer benden nefret ediyormuş'' şeklinde konuştu.







İLK UÇAKLA İSTANBUL'A DÖNDÜ



Sabancı, bütün bu yaşananların ardından olay gecesinin sabahında her şeyi Ulusoy'un yüzüne vurduğunu, Ulusoy'un hiçbir cevap veremediğini ve söyleyecek bir sözünün olmadığını söyledi. Hacı Sabancı, kendisinden nefret ettiğini öğrendiği sevgilisini otel odasında bırakarak ilk uçakla İstanbul'a döndü.







Hacı Sabancı, Londra tatilini zehir eden model sevgilisi Özge Ulusoy'un kendisini bir proje gibi gördüğünü, geçmişte Ulusoy'un hem kariyer hem de kişisel çıkar amaçlı kendisini kullandığını dile getirdi.



