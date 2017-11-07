Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi'nin tanıtımına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıtım toplantısının ardından aralarında Fatih Ürek'in de olduğu ünlülerle bir araya geldi.



Bazı sosyal medya kullanıcıları, AKM tanıtımındaki sanatçılar arasında Fatih Ürek'in olmasını hazmedemedi. Tanıtımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de yan yana gelen gelen ünlü şarkıcı Fatih Ürek sosyal medyada linç edildi.





Umarım dünya tarihinde bir daha hiç kimse yeni yapılacak opera binasının tanıtımını Fatih Ürek ile yapacak duruma düşmez. — DO MAD (@AteistCadi) 6 Kasım 2017

AKM’nin lansmanını Fatih Ürek ve Orhan Gencebay’la yapmak aslında bir trajedir... — ergunbabahan (@ebabahan) 6 Kasım 2017