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Fatih Ürek sosyal medyada linç edildi

Yeni AKM'nin tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen ünlü şarkıcı Fatih Ürek sosyal medyada linç edildi.

Magazin / 07 Kasım 2017 Salı 09:38
Fatih Ürek sosyal medyada linç edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi'nin tanıtımına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıtım toplantısının ardından aralarında Fatih Ürek'in de olduğu ünlülerle bir araya geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, AKM tanıtımındaki sanatçılar arasında Fatih Ürek'in olmasını hazmedemedi. Tanıtımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de yan yana gelen gelen ünlü şarkıcı Fatih Ürek sosyal medyada linç edildi.

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