Caner'e dost kazığı

Ünlü futbolcu Caner Erkin'in başına, arkadaşı için kiraladığı ev yüzünden gelmeyen kalmadı. Mahkemeye taşınan olay şöyle yaşandı. Sırp futbolcu Milos Krasic, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynadığı sırada İstanbul'da ev tutmak için kolları sıvadı. O dönem yakın arkadaş olduğu Erkin'in yardımıyla Acarkent'te ev kiraladı. Erkin de kira sözleşmesinde aracılık yaptı. Krasic, 1 Ağustos 2015 günü ev sahibi Adnan E. ile bir yıllık sözleşme imzaladı.



Ancak Krasic, Ocak ayında anlaşmayı bozma kararı aldı. Adnan E., sözleşmeye rağmen evini boşaltan Krasic tarafından zarara uğratıldığını açıkladı. Soluğu savcılıkta aldı. Zararının giderilmesi için evin kiralanmasına aracılık eden Caner Erkin'e 60 bin dolar tazminat davası açtı. Erkin, avukatı Emrah Pamuk aracılığıyla suçlamaları yalanladı. Kira sözleşmesinde bağlantısının olmadığını, kendisinin sadece aracılık ettiğini açıkladı. Mahkeme, Erkin'in açıklamasının ardından davanın reddini kararlaştırdı.

.