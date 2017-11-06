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"Vatan Şaşmaz birlikte olduğu kadınlara kasetle şantaj yaptı" iddiası

Vatan Şaşmaz skandalında yeni konuşmalar ortaya çıktı. Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer, Vatan Şaşmaz'ın birlikte olduğu kadınlara kasetle şantaj yaptığını iddia etti.

Magazin / 06 Kasım 2017 Pazartesi 09:59
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Vatan Şaşmaz ölümünde şok iddialar devam ediyor. Nihat Doğan, Şaşmaz'la ilgili cd skandalı iddiasını gündeme taşımıştı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bugün ise; Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer'in Seyhan Soylu ile yaptığı telefon görüşmesindeki açıklamalar ekrana taşındı. Bayer, Vatan Şaşmaz'ın 60'a yakın kadınla cinsel ilişkiye girdiği görüntüleri arşivleyip, kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Bayer, 'Bu kasetlerin 8-10 tanesi sanat camiasında parayı bulmuş, zengin, evlilik yapmış kadınlara ait. Geri kalanı hep sosyete diye tabir ettiğimiz elit insanların kaseti'  şeklinde konuştu.

CD'LERDE ÇOK ÜNLÜ İSİMLER VAR

İşte Bayer'in o açıklamaları:

'Filiz o gün Vatan'la Zekeriyaköy tarafında bir evde buluşuyorlar. Bir eve gidiyorlar. Filiz kasetinin olduğunu biliyor, silahı çıkartıyor. 'Seni' diyor, 'Öldüreceğim' diyor. Vatan diz çöküyor, yalvarıyor. 'Yapma' diyor, 'Geçmişimiz var' işte şudur, budur... 'Kaseti ver' diyor. Vatan yatak odasında gardırobunda gizli bir bölme açıyor. Açtığı zaman Filiz orada birçok kaset olduğunu görüyor. Vatan'ı öbür odaya kilitliyor. Kasetleri bir poşete dolduruyor, dönüyor. Bakıyor ki 57-58 tane kaset var. Başkalarına da bu kasetlerle şantaj yapıyor. Bu kasetlerin 8-10 tanesi sanat camiasında parayı bulmuş, zengin, evlilik yapmış kadınlara ait. Geri kalanı hep sosyete diye tabir ettiğimiz elit insanların kaseti. Vatan'la birlikte olmuş kadınların kasetleri. Ben birkaçını seyrettim.'

Bayer, 'Cd'lerde erkek yok herhalde hepsi bayan. O birlikte olduğu bayanları kasete kaydetmiş, para almak için şantaj yapmış' ifadelerini kullandı. 

Nihat Doğan da Sümer Bayer'in bu cd'leri savcılığa vermesi gerektiğini söyledi.




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Söylemezsem OlmazFiliz AkerSeyhan SoyluNihat DoğanVatan Şaşmaz


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