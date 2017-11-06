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Özcan Deniz için sette doktor bekliyor

Sık sık başı dönen, buna bağlı olarak midesi bulanan Özcan Deniz için sette ambulans ve doktor bekliyor.

Magazin / 06 Kasım 2017 Pazartesi 14:16
Özcan Deniz için sette doktor bekliyor

Özcan Deniz başrolünü oynadığı StarTV'deki 'İstanbullu Gelin'in setinde bir ay önce bayılmış, hastaneye kaldırılmıştı.

Bayıldıktan sonra hastaneye kaldırılan ünlü oyuncuya, tetkikler yapıldı. Kulaktan beyne giden sinir uçlarında iltihaplanma saptandı.

Sık sık başı dönen, buna bağlı olarak midesi bulanan Özcan Deniz için sette ambulans ve doktor bekliyor.

Kendisini kötü hissettiğinde çekime ara veriliyor. Doktorunun "Bir ay dinlenmen şart" dediği Özcan Deniz, günde 10 saat çalışıyor.

Özcan Deniz


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