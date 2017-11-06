İrem Derici çocuk istiyor

Şarkıcı İrem Derici 13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile nikah masasına oturmuştu.



İrem Derici sosyal medya hesabına "Pazar pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 sonrası sendromu mudur acaba?" diye yazdı.



Rıza Esendemir eski eşinin bu sözlerine "Biri Demir biri Ayşe hem de iki tane olacaktı. Bu tweet yarın kendini imha edecek" diye karşılık verdi.



Esendemir'in bu paylaşımının ardından Derici'nin hayranları 'Acaba yeniden mi barışıyorlar?' yorumunda bulundu.

