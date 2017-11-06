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Hacı Sabancı'dan Özge Ulusoy'a: Kalitesiz sıfatı o kız için iltifat kalır

Ünlü model Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı arasındaki ilişkinin bitme nedeninin aldatma ya da evliliklerinin gecikmesi değil çok daha farklı bir sebep olduğu öne sürüldü.

Magazin / 06 Kasım 2017 Pazartesi 14:55
Hacı Sabancı'dan Özge Ulusoy'a: Kalitesiz sıfatı o kız için iltifat kalır

İddialara göre magazin dünyasının uzun soluklu ilişkilerinden olan Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı arasındaki ilişkinin bitme nedeni aldatma ya da evliliğin gecikmesi değil çok daha farklı bir nedenmiş…

‘Magagenius' adlı sosyal medya hesabının haberine göre Hacı Sabancı, Özge Ulusoy'un telefonunu karıştırırken annesiyle yaptığı özel konuşmaları görmüş ve onların arasında annesi Arzu Sabancı hakkında ağza alınmadık küfürlerin olduğu mesajlaşmaları görmüş.



İlişkinin neredeyse başından beri Arzu Sabancı'nın kendisine tavır almasını hazmedemeyen Ulusoy'un annesine bu tavırlardan rahatsız olduğunu küfürlü bir dille ortaya koyduğunu gören Hacı Sabancı o an ilişkisini bitirme kararı almış. Hatta bu sürpriz kararın nedenini merak eden yakınlarına da “Özge'nin bu kadar kalitesiz olabileceğini hiç düşünmemiştim” diye dert yanmış.



HACI SABANCI'DAN İDDİALARA YANIT

Böylesine sert ve çarpıcı iddiaların ortaya atılmasının ardından Özge Ulusoy cephesi sessizliğini korurken, Hacı Sabancı iddiaları ortaya atan Magagenius'a şu mesajı attı ve adeta yaşananları doğruladı: "Aldığınız duyum doğru olduğu gibi “Kalitesiz' sıfatı o kız için iltifat kalır.”




Sosyal MedyaÖzge UlusoyHacı Sabancı


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