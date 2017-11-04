Zehra'nın olaylı gecesi... 'Ortaköy-Ulus' arası kovalamaca!

Zehra Çilingiroğlu, önceki gün cipiyle Ortaköy'de bir taksiye çarptı. Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan Çilingiroğlu, habercileri görünce taksiciye “Amca ileri gidelim. Basın beni çekiyor. Uygun bir yerde konuşuruz” dedi.



Ancak ilerlemeye başladıktan sonra durmadı. Bunun üzerine taksici ile Çilingiroğlu arasında bir kovalamaca başladı.



Ortaköy'de başlayan kovalamaca Kuruçeşme, Etiler, Akaretler yönünde devam etti. Yarım saatin sonunda taksici, önüne direksiyon kırarak Çilingiroğlu'nu Ulus'ta durdurmayı başardı.



“N'aptın abla! Paramı vereceksin” diyen şoför “Amca beni takip et. Paranı alacaksın” yanıtı üzerine genç kızın peşinden özel bir siteye girdi.









