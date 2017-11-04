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Leman Sam'dan Nusret'e: Pornografi yapıyor

Leman Sam'a göre ‘tuz serpme hareketi’yle tanınan et lokantası sahibi Nusret Gökçe, pornografi yapıyor.

Magazin / 04 Kasım 2017 Cumartesi 12:25
Leman Sam'dan Nusret'e: Pornografi yapıyor

Leman Sam, Hürriyet gazetesinde yayımlanan Behzat Uygur'la söyleşisinde ‘tuz serpme hareketi'yle tanınan et lokantası sahibi Nusret Gökçe'yi eleştirdi.

Geçinecek kada parası olduğunu söyleyen Sam, 'Benim için para sadece hayvanlarla, çocuklarla ilgili sosyal sorumluluklar için lazım. Nusret'in videolarını izlemektense bir toz zerresinin havada uçuşmasını izlemeyi tercih ederim. Tesadüfen gördüm yaptıklarını, eti falan tokatlıyor… Dengesiz bence. Yaptığı tamamen pornografi ve ben pornografiyi hiç sevmem. Meşhur olmak içinde kalmış, hiçbir şey olamamış. Böyle bir şey yapmış.' dedi.


Leman Sam


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