Beyaz Gazete Ana Sayfa

Serenay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması

Serenay Sarıkaya kendisine yöneltilen evlilik sorusuna "Çok genciz. Zaten güzel giden bir ilişkimiz var. Evlilik için acele etmek istemiyoruz." cevabını verdi.

Magazin / 03 Kasım 2017 Cuma 15:20
Serenay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması

Kerem Bürsin ile 2 yıldır aşk yaşayan Serenay Sarıkaya Harpers Bazaar'ın evlilik sorusuna cevap verdi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya kendisine yöneltilen evlilik sorusuna, şu yanıtı verdi: 'Çok genciz. Zaten güzel giden bir ilişkimiz var. Evlilik için acele etmek istemiyoruz.'

'EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM'

Serenay Sarıkaya daha önce de 'Kerem Bürsin'den evlilik teklifi aldınız mı' yönündeki soruya şu cevabı vermişti: 'Güzel giden bir birliktelik olunca herkes evlilikle taçlandırmak istiyor. Ben 25 yaşında bir genç kız olarak şu anda her şey çok yolunda gittiği için böyle bir kararı erken buluyorum. Her şey çok şükür yolunda. Umarım böyle devam eder. Evlilik düşünmüyorum'

Serenay SarıkayaEvlilik TeklifiKerem Bürsin


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar