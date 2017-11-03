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Nihat Doğan'ın 'Vatan Şaşmaz' iddiası belli oldu

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Nihat Doğan, Vatan Şaşmaz'ın kendisinin çektiği 60'a yakın kadınla ilişkiye girdiği görüntüler olduğunu söyledi.

Magazin / 03 Kasım 2017 Cuma 10:13
Nihat Doğan'ın 'Vatan Şaşmaz' iddiası belli oldu
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Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde Beşiktaş'taki lüks bir bir otel odasında Filiz Aker tarafından 4 el ateş edilerek öldürülerek sevenlerini büyük bir yasa boğdu. Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker hemen ardından silahı kafasına doğrultarak tetiği çekti ve intihar etti. Yaşanan bu olaylı ölüm Türkiye'yi sarstı ve uzun bir süre gündemdeki yerini korudu.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında dün, Nihat Doğan Vatan Şaşmaz'la ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulunmuştu.

Doğan, 'Dengeleri değiştirebilecek iddialar olduğu söyleniyor. Belki kötü kadın diye bilinenin iyi, iyi adam gibi görünenin kötü insan olduğu noktasına varacak kadar ağır iddialar... Vatan'la ilgili çok vahim iddialar... İnşallah doğru değildir diye umuyorum. Türkiye şoka girecek. O dosya geldiği zaman yer yerinden oynayacak, olayın bütün seyri değişecek.' ifadelerini kullanmıştı.

CD SKANDALI İDDİASI

Nihat Doğan, bugün Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer'in iddialarını anlattı.


Nihat Doğan Vatan Şaşmaz'ın 58 cd'si olduğunu belirterek, 'O cd'lerde Vatan'ın kendisinin çektiği 60'a yakın kadınla cinsel ilişkiye girdiği görüntüler var. Bu iddialar Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer'e ait. Biz sadece habercilik yapıyoruz. Filiz Aker'in ağabeyinin iddiaları yalan çıkarsa yargı önünde hesap verir' şeklinde konuştu.

Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer iddialarını Sisi lakaplı televizyoncu Seyhan Soylu'ya anlattı. Nihat Doğan da iddiaları acil olarak programına taşıdı. Cd'lerdeki isimlerin ise, Türkiye'yi karıştıracağı ifade ediliyor.
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