Serdar Ortaç'tan Ebru Gündeş itirafı

Şarkıcı Serdar Ortaç, Pal FM'de Kaan Gökman'a konuştu. Yeni albümünden 'Cımbız'daki Yıldız Tilbe şarkılarına, eşi Chloe'nin şarkılarına olan tepkisinden özel hayatına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.



- Özel hayatınızı magazinin çok müdahale etmesinden rahatsızlık duyuyor musunuz?



Bizim özel hayatımız yok ki... Yok öyle bir şey… Bizde bunu kabul edeceğiz. Niye boğuşuyoruz ki? Bir davaya gidiyorsun orada bile diyor ki “adam meşhursa özel hayatı yoktur” . Yani avukatlar twitterda, instagramda yazılmış küfürleri mahkemeye veriyorlar, hâkim alıyor bakıyor diyor ki “bunlarla oyalamayın beni, adam meşhur”. Yani ne söylersen söyle diyor... Bunu kabullendiysen sorun yok o zaman. Bir şekilde kabullenmek zorunda kaldım tabi. Ben on senedir kabullenmişim.





- Yıllardır değişmeyen bir müzikal soundunuz var ve bazen dinleyicileriniz tarafından da eleştiriliyorsunuz. Düşüncen nedir?



Eğer müziğin aynı olmazsa o zaman şüphe duyman lazım. Bu adam çalıyor çırpıyor demen lazım. 1994'te ne yapıyorsam; aynı adam, aynı kalp, aynı duygu… Sadece tecrübeyle beraber yazdığın sözler güzelleşebiliyor. Normal. Şuan takside çalışan, atölyesinden çalışan insanlar dinliyor ama birde kabul etmeyenler var öbür kesimden bahsediyorum. Onlar da çok doğrucu davut olduğum için, her şeyi pat diye yüzüne söylediğim için, doğruyla yanlışı ayırt edip konuşabildiğim için bana kızıyorlar ve kabul etmemeye çalışıyor ama bir yerde kesin evine dönünce beni dinliyorlar. Çünkü dinlemeyip ne yapacaksın yani başka nerde şarkı bulacaksın.



- Peki Serdar Ortaç bir marka Türkiye'de. Her türlü amacına ulaştın hem maddi olarak hem manevi olarak. Nedir bundan sonraki amacın? Serdar Ortaç daha ne kadar yürüyebilir ki ?



Eğer bir adam bütün amaçlarına ulaştı ve hala bırakmıyorsa Allah bir tane mesaj gönderir. Bir tokat atar bana attığı gibi. MS hastalığını verdi başıma. “Dur! Yeter Artık” dedi ve MS oldum. Ben akıllandım, hatalarımı düzeltip tekrar işe başladım. Bunun devamı, zirvesi yok. Dev sahneler, organizasyonlar, yirmi tane albüme ne yapayım? Başka birde doğurayım mı? Yapmadığım bir tek çocuk. Onu da yapacağız.



EBRU GÜNDEŞ İTİRAFI



'Ben rahmetli Kayahan ile röportaj yapıyorum o anlarda da Ebru Gündeş 1. Köprüde'yken kulak veriyormuş bana. 'Kim bu kadın? Gidip görmemiz lazım' demiş. Beni görmeye geldi radyoya. 1993 yılıydı hiç unutmam. Ebru Gündeş benim erkek olduğumu görünce çok şaşırmıştı.'