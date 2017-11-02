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Nihat Doğan'dan Vatan Şaşmaz'la ilgili flaş iddia

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Nihat Doğan, Vatan Şaşmaz ile ilgili bu ay içinde eline bir belge geleceğini söyledi. Doğan, "Dosyada Vatan'la ilgili çok vahim iddialar var. Türkiye şoka girecek" dedi.

Magazin / 02 Kasım 2017 Perşembe 10:07
Nihat Doğan'dan Vatan Şaşmaz'la ilgili flaş iddia
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Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde Beşiktaş'taki lüks bir bir otel odasında Filiz Aker tarafından 4 el ateş edilerek öldürülerek sevenlerini büyük bir yasa boğdu. Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker hemen ardından silahı kafasına doğrultarak tetiği çekti ve intihar etti. Yaşanan bu olaylı ölüm Türkiye'yi sarstı ve uzun bir süre gündemdeki yerini korudu.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının bugünkü bölümüne, Nihat Doğan'ın Vatan Şaşmaz'la ilgili sözleri damgasını vurdu.

Vatan Şaşmaz ile ilgili çok büyük bir iddia olduğunu belirten Doğan, 'Bütün her şeyi baştan sona değiştirecek bir iddia. Hiç kimsenin bilmediği bir şey, dosyayı bekliyorum, içeriği bekliyorum. Muhtemelen bu ay sonuna doğru belge bana gelecek. İnşallah doğru değildir çünkü çok vahim iddialar var' şeklinde konuştu. Nihat Doğan şöyle devam etti:

'O DOSYA GELDİĞİ ZAMAN YER YERİNDEN OYNAYACAK'

'Dengeleri değiştirebilecek iddialar olduğu söyleniyor. Belki kötü kadın diye bilinenin iyi, iyi adam gibi görünenin kötü insan olduğu noktasına varacak kadar ağır iddialar... Vatan'la ilgili çok vahim iddialar... İnşallah doğru değildir diye umuyorum. Türkiye şoka girecek. O dosya geldiği zaman yer yerinden oynayacak, olayın bütün seyri değişecek.'

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