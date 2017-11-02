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Evlenilecek erkek önemli!

Şarkıcı Ebru Yaşar, Emel Yalçın’ın sunduğu ‘Ünlüler Trafikte’ programının konuğu oldu.

Magazin / 02 Kasım 2017 Perşembe 15:13
Evlenilecek erkek önemli!

Şarkıcı Ebru Yaşar, Emel Yalçın'ın sunduğu ‘Ünlüler Trafikte' programının konuğu oldu. Eşi Necat Gülseven'le ilgili samimi açıklamalarda bulunan Yaşar, “Eşim bana evlilik teklifi etmedi. O açığı kapatmak için yıl dönümlerimizi çok güzel kutluyoruz. Karşılaştığımızda ‘Ben bu insanla evleneceğim' dedim. Bu işlerde ne para, ne iyilik tek başına önemli. Erkeğin de evlenmeye uygun olanı, olmayanı var. Karşılıklı sömürü olmasın isterim. Ben kendim çalışıp kazanıyorum, o kendi çalışıp kazanıyor. Tabii ki evliliktir insan birbirine yardım edecek ama sömürme planları olmamalı” diye konuştu.

Ebru Yaşar'a eşinin düğün hediyesi 500 bin liralık tektaştı. Yılbaşı hediyesi 1 milyon TL'lik Maserati Otomobil. Evliliklerinin 6'ncı ayında Bodrum'dan 15 milyon TL'ye lüks yazlık aldı. Birinci evlilik yıldönümlerinde ise tekne.

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