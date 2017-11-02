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Ebru Yaşar: İbrahim Tatlıses’le barıştık

Ebru Yaşar, Emel Yalçın’ın sunduğu, Radyo Trafik Marmara’da yayınlanan “Ünlüler Trafikte” programına konuk oldu

Magazin / 02 Kasım 2017 Perşembe 23:51
Ebru Yaşar: İbrahim Tatlıses’le barıştık

Ebru Yaşar, Emel Yalçın’ın sunduğu “Ünlüler Trafikte” programına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı yayında İbrahim Tatlıses’e kırıldığını, ancak sonradan barıştıklarını anlattı: “Bizim İbrahim Bey’le iyi kötü günlerimiz oldu. Bana kattığı çok şey oldu. Finalde biraz kırgınlık yaşadık ama olsun. Bu camia için çok önemli bir isim. Küs değiliz ama ben bazı şeylerine kırıldım. Bir gün Derya Tuna ile karşılaştım, o da o anda İbrahim Tatlıses’le telefonda konuşuyordu. Küs olduğumuzu bilmediği için ‘Bak telefona birini veriyorum’ dedi, telefonu bana uzattı. Konuştuk ve barıştık. İnsanlar yakın oldukları kişilere kırılır, bu da sevgidendir.”

Ebru YaşarDerya TunaŞarkıcı


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