Almeda Abazi seti bastı

Star TV ekranlarında yayınlanan Siyah İnci dizisinde Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman'ın öpüşme sahneleri sosyal medyayı hareketlendirdi.



BAKLAVA ALIP SETE GİTTİ



Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'yi takipçileri 'Öpüşme tehlikeli, dikkat et' diye sürekli uyardı. Mesajlara cevap vermeyen Almeda Abazi önceki akşam dizinin Yeniköy'deki setine baskın yaptı. Bir tepsi baklava alıp çekimlerin yapıldığı mekana gitti.







YÖNETMENİN YANINA OTURUP İZLEDİ



Eşi ile Hande Erçel'in 2 saat süren yakınlaşma sahnesini yönetmenin yanına oturup izledi.



Tolgahan Sayışman ile Hande Erçel'in öpüşme sahneleri çok konuşulmuştu.



İkilinin dizideki öpüşme sahnelerinden kareler;