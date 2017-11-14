Beyaz Gazete Ana Sayfa

Tanem Sivar'ın köpeklerini öldürmekle suçlanan komşunun görüntüsü ortaya çıktı

Tanem Sivar-Edhem Dirvana çifti ile Bozburun’daki komşuları arasındaki yaşanan olaylar önce sosyal medyada sonra da hem yazılı hem de görsel medyada büyük ses getirdi.

Magazin / 14 Kasım 2017 Salı 16:43
Tanem Sivar'ın köpeklerini öldürmekle suçlanan komşunun görüntüsü ortaya çıktı
Video için tıklayın

Ünlü çiftin Cango ve Pamuk isimli iki köpeği zehirlenerek öldürülmüştü. Çiftin iddiasına göre sorumlu komşuydu. Tanem Sivar en son, köpeklerini öldürdüğünü iddia ettiği komşularının kendilerine de tüfekle saldırdığını söyledi.

Tanem Sivar yaptığı ilk açıklamada, “Çok üzgünüm ama başta basın olmak üzere sosyal medya da bize o kadar destek oldu ki, bize müthiş bir güç verdi, çok ta duygulandırdı. Başlarda bizim için acıydı ama şimdi korkuya döndü. Bu adam ciddi anlamda korkunç bir adam ve saldırgan, çok daha kötü şeyleri yapabilecek bir zihniyet. Aldığımız destek sonucunda daha da çıldırdı ve çılgına döndü. Eşime tüfek ile ateş etti. Buna rağmen kendisi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Çok endişeliyim.Biz eşimle bu konu ile ilgili elimizden geleni yapacağız” demişti.

Komşunun, Edhem Dirvana'ya ateş açtığı görüntüler NTV'de yayımlandı.

Sosyal MedyaTanem SivarAdli Kontrol


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar