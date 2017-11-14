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Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

Şeyma Subaşı'na organize olarak hakaret eden kadınlara yönelik operasyona İnterpol de dahil oldu. Yakalananlar çetecilikten yargılanacak.

Magazin / 14 Kasım 2017 Salı 11:35
Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

Acun Ilıcalı ile evlenen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından organize olarak kendisine hakaret eden kişiler hakkında şikayette bulundu.

OPERASYON BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının açtığı bir soruşturma üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren sosyal medya hesapları aracılığı ile Şeyma Subaşı'na hakaret eden kişileri yakalamak için operasyon başlattı.

ŞEYMA'DAN İLK AÇIKLAMA

Hakaret gözaltılarının basına yansımasından sonra Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama geldi.

'KÜÇÜCÜK KIZIMA HAKARET EDECEK KADAR...'

Instagram hesabından açıklama yapan Subaşı, 'İnsan, küçücük kızıma hakaret edecek kadar nasıl iğrençleşebilir? Yazıklar olsun size ve sosyal medyayı hakaret, kötülük için kullanan sizin gibilere. Allah herkesi sizin gibi hasta insanlardan korusun.' dedi.




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Sosyal MedyaŞeyma SubaşıCumhuriyetKötülükAcun Ilıcalı


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