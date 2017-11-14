Nurgül Yeşilçay ölümden döndü!

Nurgül Yeşilçay, 'Güzel Cin' filminin çekimleri için gittiği İran'da 7,3 büyüklüğündeki depreme yakalandı.



Irak-İran sınırında 300'den fazla insanın hayatını kaybettiği deprem sırasında otel odasında olduğunu söyleyen oyuncu, "Set yeni bitmişti. Dinlenmek için odama çıktım. O anda deprem oldu. Sarsılmaya başladık. Kısa sürdü. Resepsiyonu aradım. 'Korkulacak bir şey yok' dedi. Ben ve etrafımdakiler çok şükür iyi. Zarar görenlerin Allah yardımcısı olsun" dedi..