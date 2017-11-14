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Nurgül Yeşilçay ölümden döndü!

Nurgül Yeşilçay, ‘Güzel Cin’ filminin çekimleri için gittiği İran’da 7,3 büyüklüğündeki depreme yakalandı..

Magazin / 14 Kasım 2017 Salı 09:28
Nurgül Yeşilçay ölümden döndü!

Nurgül Yeşilçay, 'Güzel Cin' filminin çekimleri için gittiği İran'da 7,3 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

Irak-İran sınırında 300'den fazla insanın hayatını kaybettiği deprem sırasında otel odasında olduğunu söyleyen oyuncu, "Set yeni bitmişti. Dinlenmek için odama çıktım. O anda deprem oldu. Sarsılmaya başladık. Kısa sürdü. Resepsiyonu aradım. 'Korkulacak bir şey yok' dedi. Ben ve etrafımdakiler çok şükür iyi. Zarar görenlerin Allah yardımcısı olsun" dedi..

DepremNurgül YeşilçayİranAllah


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